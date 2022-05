FIRENZE – Dolcenera, Choreos, Saverio Lanza, Chiara Riondino, Daniela Morozzi, Anna Meacci, Cecco e Cipo, Francesco Ricci, Simona Bencini, Maledetti Luna Park (Loredana Bertè Tribute Band), tutti insieme venerdì 20 maggio sul palco di Ultravox Firenze (dalle ore 19.30) per ricordare Michela Noli, giovane ragazza uccisa dall’ex marito, e tenere alta l’attenzione contro la violenza alle donne.

L’evento – ingresso libero – intitolato “Insieme per Michela”, sarà condotto dalla giornalista e scrittrice Gaia Simonetti e vedrà la partecipazione anche di Andrea Muzzi, regista, interprete e sceneggiatore. Nel parco sarà allestito un gazebo di Artemisia per favorire la distribuzione di materiale informativo e la raccolta fondi (sarà possibile donare anche tramite la raccolta fondi sul sito GoFundMe – Corri per Michela).

Un’occasione per sensibilizzare su un argomento che riguarda tutti, oltre che per supportare con un aiuto concreto. “Insieme per Michela” si prefigge l’obiettivo di attivare strumenti di sensibilizzazione nei contesti lavorativi e di sostenere l’autonomia di donne e bambini sopravvissuti a situazioni di violenza. Evento organizzato da Toscana Aeroporti in collaborazione con Le Nozze di Figaro, con il patrocinio di Comune di Firenze e Regione Toscana.

Ultravox Firenze è lo spazio estivo del parco delle Cascine (Prato delle Cornacchie – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale), nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.