SANTA LUCE – E’ il centro buddhista più importante d’Europa, un angolo di Tibet incastonato nella provincia pisana che declina verso l’area livornese.

Siamo a Pomaia, nel Comune di Santa Luce (Pisa), il piccolo borgo diventato famoso in tutto il mondo per l’istituto Lama Tzong Khapa, monastero buddhista frequentato dai vip (vedi le numerose visite dell’attore Richard Gere) e in cui ha fatto tappa nel 2014 Sua Santità il Dalai Lama. Questa volta a varcare le sacre soglie del monastero è stata la cantante Elisa che, in occasione di un concerto a Castiglioncello, ieri ha visitato il tempio di Pomaia.

“L’artista, accompagnata dal marito Andrea Rigonat ed alcuni membri del suo entourage, ha trascorso nel pomeriggio del centro buddhista di Pomaia alcune ore di relax, intrattenendosi con lo staff dell’istituto e a sorpresa esibendosi in un canto spontaneo nella sala di meditazione, su richiesta di alcuni partecipanti dell’evento Mind & Life Europe ospitato in questi giorni – sottolineano dal monastero di Pomaia – L’inconfondibile voce della cantante ha creato un momento di grande intensità che ha entusiasmato tutti i fortunati presenti. L’interesse costante di Elisa per il Pianeta, ha portato l’ONU a nominare la cantante come primo Ally “Alleato” della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”.

E ancora: “Condividiamo con questa grande artista i valori della protezione della biodiversità, del rispetto per tutti gli esseri senzienti, dell’importanza della comunità per rispondere alla crisi climatica con azioni di consapevolezza quotidiane. Come Unione Buddhista Italiana abbiamo aderito con entusiasmo all’appello di Elisa di entrare in azione per il Pianeta nel recente #HeroesFestival22 di Verona. Un evento interamente dedicato alla sostenibilità ambientale, con tre concerti evento all’Arena e cinque giorni di incontri, performance e installazioni diffuse con la direzione artistica di Elisa”.