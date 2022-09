FIRENZE – A quattro giorni dal voto per le elezioni politiche il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, mercoledì 21 settembre, farà tappa in tre province della Toscana.

Alle 16.30 sarà in Versilia, in Piazza Duomo a Pietrasanta, alle 18 salirà sul palco in Piazza Cavallotti a Livorno per chiudere questo mini tour elettorale a Siena, in piazza San Domenico alle ore 21.