FIRENZE – Avanti con gli ammortizzatori sociali. Dopo aver incontrato il ministro Adolfo Urso, il presidente Eugenio Giani invoca la svolta per i lavoratori dell’ex Gkn.

“All’azienda viene richiesto di collaborare alla ricerca di nuove soluzioni per lo stabilimento, anche supportando l’azione delle istituzioni, e di assicurare il pagamento di quanto dovuto ai dipendenti – ha detto il presidente toscano -. C’è poi la disponibilità della Regione ad attivarsi per la ricerca di nuovi investitori che possano essere interessati al sito; ricordo che nei prossimi giorni lo stabilimento sarà visitato da una commissione di tecnici regionali proprio per saggiarne condizioni e caratteristiche di idoneità”.