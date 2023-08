TERRANUOVA BRACCIOLINI – Il 2 agosto, nel pomeriggio, i dipendenti della Fimer avranno l’opportunità di incontrare i rappresentanti del Fondo Clementy.

La società che ha messo sul piatto della bilancia 17 milioni per la ripartenza dello stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), e 96 complessivi. Prima però è arrivata la notizia più attesa, perchè sono stati pagati gli stipendi. La data cruciale sarà tuttavia quella del 21 agosto prossimo, giorno dell’udienza al tribunale fallimentare di Milano per il via libera o meno al concordato richiesto dall’azienda.

In ballo c’è sempre la cordata McLaren/Greybull. I termini dell’accordo prevedono un investimento di 50 milioni di euro dei quali 10 milioni saranno immediatamente disponibili.