Follonica sostiene lo sviluppo delle attività apistiche

Il Comune di Follonica condivide la necessità e l’urgenza di dedicare una maggiore attenzione politica e normativa a tutti i livelli alla questione della tutela e del rafforzamento dell’apicoltura in quanto attività portatrice di interessi comuni globali. Aderendo all’iniziativa e quindi di diventando un Comune amico delle api, Follonica sostiene nella propria comunità locale lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul territorio, come opportunità di reddito e inclusione sociale ed incrementerà nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di specie vegetali gradite alle api. Non solo: verrà posta attenzione nella somministrazione dei trattamenti, che saranno evitati in occasione delle fioriture e verrà ridotto, fino alla totale eliminazione, l’impiego di erbicidi nelle manutenzioni stradali.

Sarà poi posta particolare attenzione all’applicazione delle leggi nazionali e regionale che vietano di eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario, ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api dall’inizio della fioritura. Verranno infine promosse iniziative a sostegno dell’apicoltura, come eventi, mostre, convegni e premi.

Assessore all’ambiente Giorgieri: «Portiamo avanti un ideale»

«Aderendo a questa rete portiamo avanti un ideale che già avevamo sposato come Amministrazione comunale, favorendo iniziative come quella portata avanti dal Soroptimist di Follonica – spiega l’assessora all’ambiente Mirjam Giorgieri – il club si è infatti occupato della realizzazione di un’area di recupero dell’ambiente naturale, in località Martellino, quale luogo di incontro e di formazione territoriale apistica, in cui favorire l’impollinazione crociata delle api, associandovi l’aspetto della sensibilizzazione e del coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie».