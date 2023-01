FIRENZE – “Anche grazie al lavoro che abbiamo condiviso con la Regione Toscana, quest’anno il Fondo per la Montagna ha finanziato la stragrande maggioranza dei progetti dei Comuni che avevano partecipato al bando, singolarmente o come Unioni. E’ un ottimo risultato, che premia l’impegno di Anci Toscana: ci auguriamo che la collaborazione prosegua, per supportare i territori montani che finalmente cominciano a vedere un cambio di passo nelle politiche dedicate”.

Sono le parole di Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio e presidente della Consulta della Montagna di Anci Toscana, alla notizia dello scorrimento della graduatoria dei progetti, reso noto da un recente decreto regionale. Lo scorrimento è stato possibile dopo che le risorse aggiuntive previste dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (con altre risorse residue) pari a circa 7 milioni di euro, così come previsto sono state ripartite per il 70% per le Unioni di Comuni e per il 30% per i Comuni.

Qui il decreto con le relative graduatorie, i progetti e le risorse stanziate.