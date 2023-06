FIRENZE – Un incontro inedito tra due delle realtà musicali più originali della scena italiana: Frontal, quintetto capitanato da Simone Graziano, riconosciuto tra i migliori pianisti e compositori nostrani, e Clap! Clap! producer e performer di fama internazionale.

È questo il progetto live che debutterà venerdì 2 giugno al Teatro Marchionneschi di Guardistallo, Pisa (via Palestro 44), con la curatela di Toscana Produzione Musica (TPM). Una fusione di stili – il piano di Graziano, affiancato da Gabriele Evangelista al contrabbasso, Stefano Tamborrino alla batteria, Reinier Baas alla chitarra e Dan Kinzelman al sax tenore, insieme ai beat world music di uno dei produttori di musica elettronica più audaci d’Italia, al secolo Cristiano Crisci – che si rilanciano l’un l’altro su un terreno comune: quello dei ritmi dell’Africa, sorgente ritmica per eccellenza che non cessa di affascinare artisti da tutto il mondo, oltre che matrice all’origine del jazz – e quindi imprescindibile nel percorso dei Frontal – ed elemento alla base del lavoro di Clap! Clap!.

Centro di produzione musicale con lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo, TPM è presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa e il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (ingresso 10/5€, prevendite su Ticketone, info: www.toscanaproduzionemusica.it).

Con rispettivamente un disco all’attivo dedicato ai suoni dei gruppi pigmei del centro Africa – “Sexuality”, uscito nel 2019 – e una carriera applaudita a livello internazionale che nasce come mix di ritmi dal mondo, Frontal e Clap! Clap! raccolgono la sfida di creare qualcosa di nuovo. Due realtà dalla presenza musicale diversa e densissima, che scelgono di parlare una lingua comune. I brani in scaletta nascono dal repertorio dei Frontal e vengono completamente rielaborati per accogliere l’intervento di Clap! Clap!.

“L’obiettivo – spiega Graziano – è quello di filtrare l’informazione che viene dalla matrice africana attraverso gli occhi e le orecchie di un gruppo di musicisti europei, innestandola nella matrice armonica e sonora che ci è propria”.

Frontal, formazione che annovera alcuni tra i migliori talenti del jazz nostrano, con tre album pubblicati e dieci anni di attività costituisce un gruppo dall’affiatamento straordinario, che è riuscito a crearsi uno spazio sonoro proprio ed originale, che la rendono una realtà musicale davvero unica nella scena del jazz europeo. Clap! Clap!, racchiudendo ispirazioni e stili disparati sulla pista da ballo della sua mente, da più di un decennio porta i suoi energici set nei club e sui palchi di tutto il mondo. La sua musica è una miscela unica di danza globale e suoni senza tempo che attingono dalla natura, dalla musica tradizionale, dalle registrazioni sul campo e dall’elettronica di centri moderni come Chicago e Londra.

Info e prezzi

Biglietti: € 10; ridotto soci Arci, Under 25 €5

www.toscanaproduzionemusica.it

info@toscanaproduzionemusica.it