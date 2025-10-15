CALCI – Calci come Pistoia. Anche nel centro pisano sarà necessario andare di nuovo alle urne per eleggere il sindaco.
Il primo cittadino, Massimiliano Ghimenti, è stato eletto in Consiglio regionale tra le fila di Avs.
Per legge non può detenere entrambe le cariche, così come ha già annunciato il pistoiese Alessandro Tomasi, anche lui imboccherà la strada per Firenze. La tornata elettorale ha lasciato vacanti anche alcuni posizioni nelle varie giunte, come quella di vicesindaco a Cavriglia (Arezzo), occupato da Filippo Boni (Pd), o quella di assessore alla sicurezza a Siena, in mano a Enrico Tucci (FdI).
Se per i sindaci se ne riparlerà in primavera, per gli assessori sarà questione di un paio di settimane al massimo.