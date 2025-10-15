FIRENZE – Non escono sconfitte solo alcune forze politiche dal voto regionale. Anche la rappresentanza femminile dentro il Consiglio fa un passo indietro.
Erano 14 nell’ultima legislatura, saranno nove. Sette tra le fila della maggioranza: Serena Spinelli, Brenda Barnini, Simona Querci, Alessandra Nardini, Irene Galletti (l’unica riconfermata), Stefania Saccardi, Diletta Fallani. Due per l’opposizione: Chiara La Porta, Marcella Amadio. Qualcosa potrebbe cambiare con la formulazione della giunta, ma considerando le preferenze di genere nella modalità di voto, su Palazzo del Pegaso non sventola la bandiera rosa.