FIRENZE – A pochi mesi dall’uscita dell’album “Mareducato”, Gio Evan approda lunedì 30 agosto sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale (ore 21), nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze.

Scrittore, poeta, cantautore, Gio Evan porta con sé anche il nuovo singolo “Metà Mondo”, uscito a fine giugno e diventato una delle canzoni dell’estate. «Metà mondo è la traccia inedita dell’album ‘Mareducato’ – spiega l’artista – colei che chiude il percorso marino. Dopo esser passati dalla riva, aver affrontato le alte maree e aver vinto le onde, dopo essersi presentati al largo e aver raggiunto l’abisso, non resta che diventare noi stessi l’abisso. Bisogna diventare abissali, smettere di seguire le norme e iniziare a seguire l’enorme. Bisogna inaugurarsi allo spropositato di proposito, andare continuamente all’eccesso, diventare continenti di incontinenti, creare l’unità dismisura. Metà mondo è l’abissale, l’uomo fattosi profondità, colui che non fa più parte di una sola vita ma che fa parte di solo vita». La canzone è stata inserita nella versione digitale di “Mareducato” e volutamente chiude il disco con un messaggio positivo. Gio Evan è reduce dalla sua prima apparizione al Festival di Sanremo con il brano Arnica a cui è seguita l’uscita per Polydor/Universal del suo nuovo album, “Mareducato”, che ha raggiunto i 15 milioni di ascolti, e del suo ultimo libro per Rizzoli, “Ci siamo fatti mare”.