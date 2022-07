ASCIANO – Mercoledì 20 luglio compirà 90 anni uno tra i personaggi più rappresentativi della politica tedesca: ministro social democratico, avvocato difensore dei terroristi della raf, testimone del nazismo, Otto Schily, festeggerà il suo compleanno nella sua casa di Asciano (Siena), dove ormai trascorre buona parte del suo tempo dopo essersi ritirato dalla scena politica nel 2009 e dove, addirittura, convolò a nozze.

Una piacevole abitudine ormai per l’ex politico tedesco, quella di festeggiare il suo compleanno In Toscana. Nel 2012, per il suo 80esimo compleanno scelse l’Enoteca Italiana di Siena. Allora molti furono gli invitati, anche tra i compagni di partito, e non è escluso che anche in questa occasione le Crete Senesi possano ospitare i big della politica tedesca da Fischer a Schröder.

Il senese, del resto, è terra di buen retiro da sempre. Nel corso degli anni vi hanno trovato una seconda giovinezza acquistando ville, tenute e poderi i più importanti uomini della finanza (Umberto Agnelli e Cesare Romiti a Cetona, così come Lamberto Cardia, ex presidente Consob), della cultura (Margareth Mazzantini e Sergio Castellitto a San Casciano dei Bagni, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri a Monticiano, Sandro Chia a Montalcino, Davide Croff a Cetona) dell’economia (Riccardo Illy a Montalcino, Maurizio Cavazza a Bagno Vignoni). Anche i politici sono appassionati del senese. Perfino Silvio Berlusconi era sbarcato a Ville di Corsano per visitare un’azienda agricola, La Selva, tentando un acquisto poi non andato a buon fine.

Nel 1977 acquistò, tramite propri uomini di fiducia, una tenuta a Buonconvento, in Valdarbia, l’allora segretario della Democrazia Cristiana Aldo Moro; di lì a pochi mesi sappiamo come andò, purtroppo, a finire. E nessuno della sua famiglia potè godere dello straordinario panorama che si dominava da Piana. Poi vennero gli anni ’80 e l’onda lunga socialista portò nelle crete senesi gli uomini più fedeli di Bettino Craxi che misero tutti su casa tra Castelnuovo Berardenga e Rapolano Terme, nelle crete senesi: Claudio Martelli, Margherita Boniver, Massimo Pini, Cornelio Brandini. Anche l’ultimo segretario particolare di Craxi, Mauro Giallombardo acquistò casa, a Trequanda, dove rimase per gli arresti domiciliari in cui lo costrinse l’allora Pubblico Ministero Antonio Di Pietro. Ai primi anni ’90, infine, anche Bettino Craxi comprò la tenuta La Ripa, a Rapolano Terme. Ma non fece in tempo a metterci piede. Per anni il fortilizio che si può vedere dalla Siena-Bettolle rimase inabitato, poi è stato frazionato in mini appartamenti. Il segretario particolare di Giulio Andreotti, Carlo Zaccaria, acquistò una casa a Bagno Vignoni.

Diversa sorte invece per i politici stranieri che scelgono il senese. Celebre è il caso dell’inglese Anthony Lambton, che da ministro di Sua Maestà fu fotografato nel 1970 a letto con due prostitute e costretto a dimettersi. Da allora si trasferì nella splendidda villa di Cetinale, a Sovicille, dove è rimasto sino alla scomparsa nel 2006. I politici tedeschi poi hanno contribuito a costituire la ToskanaFraktion, con in testa il verde Joschka Fisher che sin dagli anni ’70 frequentava le crete senesi, in particolare il piccolo borgo di Torre a Castello, nel comune di Asciano. In paese ancora ricordano l’arrivo al Comune di questa stravagante comitiva di tedeschi tutti vestiti rigorosamente di bianco, e gli uomini con tanto di panama in testa. Infine, più di recente, l’allora premier britannico Tony Blair amava passare parte delle vacanze estive a San Gimignano, ospite del principe Guicciardini Strozzi. Si dice addirittura che in quelle calde serate estive abbia concepito la sua terzogenita. Per rimanere tra i sudditi della Regina, nei dintorni di Murlo abita il deputato lord Cavendish che, nel 2002, ospitò l’erede al trono Carlo con Camilla. Non ultima, nel 2017, la visita dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama che ha trascorso le sue vacanze nella tenuta di Borgo Finocchieto.