VOLTERRA – ‘Naturae – La valle della Permanenza’. Per il 30esimo anno torna ad emozionare il laboratorio teatrale nel carcere di Volterra proposto da La Compagnia della Fortezza con la direzione artistica di Armando Punzo.

Lo spettacolo, andato in scena dall’11 al 17 luglio nel carcere volterrano, è stato il risultato di un lungo lavoro di ricerca artistica iniziato nel 2015 con il primo spettacolo Shakespeare know well.

Naturae 2022 è un progetto speciale per Volterra Prima Città Toscana della Cultura 2022. Dopo il debutto nel carcere, la compagnia proporrà un evento site specific nella Salina Locatelli di Volterra (24/7), e poi sarà ospite del grande spettacolo del Teatro del Silenzio di Lajatico (28/7).

In programma anche la versione site specific di Beatitudo, spettacolo cult della compagnia, nell’anfiteatro Triangolo Verde di Peccioli (21/7).

Arricchiscono e completano il progetto Naturae 2022 una serie di mostre, installazioni, masterclass, incontri e approfondimenti. I costumi degli spettacoli della compagnia, per esempio, sono i protagonisti della mostra ‘Effimera frammenti di sogni’. Il direttore della compagnia Punzo spiega che “negli ultimi otto anni il lavoro della Compagnia della Fortezza è stato guidato dalla ricerca dell’ordine e della bellezza nella natura umana. Naturae-La valle della Permanenza è l’ultimo capitolo, è la rivelazione, la riscoperta in noi di qualità dimenticate, negate, soppresse”.