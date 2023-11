SIENA – “Stiamo lavorando con il Mef, con il ministero della Salute e i ministri Schillaci e Giorgetti per fare il lavoro migliore possibile in modo da dare a questo territorio una grande opportunità di crescita; come sapete quando ci sono infrastrutture strategiche così importanti tutto cresce”.

A dirlo a Siena, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e ricerca a proposito del Biotecnopolo di Siena.

“Sarete soddisfatti del Biotecnopolo, stiamo cambiando lo statuto per renderlo sempre più adeguato alle esigenze dei territori in modo da creare un contatto tra locale e internazionale” ha detto il ministro.