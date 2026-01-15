Tempo lettura: < 1 minuto

CASCINA (PI) – Domenica 18 gennaio alle ore 17.30, la rassegna Domenica a Teatro de La Città del Teatro ospita Il cielo degli orsi, uno spettacolo di Teatro Gioco Vita pensato per bambini dai 3 anni in poi, che unisce teatro d’ombre, teatro d’attore e danza in un racconto poetico e coinvolgente.

Il cielo degli orsi intreccia due storie. La prima racconta di un orso che, al risveglio dal letargo, sente nascere dentro di sé il desiderio di diventare papà e cerca risposte guardando verso il cielo. La seconda segue il viaggio di un orsetto che affronta il dolore per la perdita del nonno e parte alla sua ricerca, convinto che il “cielo degli orsi” sia il luogo in cui ritrovarlo.

Entrambi i protagonisti scopriranno che le risposte alle grandi domande non sono lontane o irraggiungibili, ma si trovano vicino a noi, negli affetti, nelle relazioni e nella cura reciproca.

Con grande sensibilità e delicatezza, lo spettacolo affronta temi profondi come la crescita, il desiderio, la perdita e l’elaborazione del dolore, offrendo ai bambini un’esperienza emotiva intensa ma protetta, capace di parlare anche agli adulti che li accompagnano.

In scena Deniz Azhar Azari e Andrea Coppone, per la regia e le scene di Fabrizio Montecchi, con sagome di Nicoletta Garioni e Federica Ferrari tratte dai disegni di Wolf Erlbruch, coreografie di Valerio Longo e musiche di Alessandro Nidi.

Locandina

Sala Margherita Hack, La Città del Teatro di Cascina

Domenica 18 gennaio Ore 17.30

Età consigliata: 3+

Durata: 50 minuti

Genere: teatro d’ombre, teatro d’attore e danza

Biglietti a partire da 6€

Prevendita Ticketone e in teatro

Info 050.744400 | biglietteria@lacittadelteatro.it

