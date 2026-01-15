Tempo lettura: 3 minuti

REGGELLO (FI) – Grande attesa (e tutto sold out) sabato 17 gennaio, alle ore 21.15, al Teatro Excelsior di Reggello per Momenti di trascurabile (In)felicità.

Spettacolo di e con Francesco Piccolo, con la partecipazione speciale di Pif, nuovo appuntamento della Stagione 2025/2026 realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Reggello, Cooperativa Excelsior e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con il contributo di BCC Valdarno Fiorentino.

Un felice connubio tra teatro e letteratura, quasi un manifesto per la felicità. Da una parte uno scrittore Premio Strega e sceneggiatore, dall’altra un poliedrico personaggio televisivo, attore e regista.

La coppia, formata da Francesco Piccolo e Pif, già protagonista del film Momenti di trascurabile felicità, diretto da Daniele Luchetti e scritto dallo stesso Piccolo, proporrà uno spettacolo definito come un “varietà dell’anima” che gioca con fobie, debolezze e conformismi che appartengono alla nostra quotidianità.

Un modo semplice per stabilire un contatto diretto con i lettori/spettatori, un’occasione per far parlare i romanzi di Piccolo attraverso la voce inconfondibile di chi li ha scritti in una successione di momenti esilaranti. Un’ora e mezzo di irresistibili racconti in bilico fra il reale e il surreale, di riflessioni sui nostri tempi e su tutti quei trascurabili momenti dell’esistenza umana che accomunano tutti noi e a cui possiamo ripensare con un sorriso, seppur a volte amaro.

«Ogni volta che ho letto dei Momenti in pubblico – afferma l’autore – mi sono reso conto che l’adesione totale della mia voce al personaggio che attraversa questi libri è un modo per raccontarli ancora meglio».

Ormai è come se Francesco Piccolo li avesse brevettati, questi momenti di cui è fatta la vita: c’è qualcosa, nella qualità del suo sguardo che dilata il tempo delle nostre giornate con la sua leggerezza e la sua vitalità. Il divertimento di vivere ogni istante (anche quelli che dimenticheremmo volentieri) ormai lo conosciamo bene. E non ci stancheremo mai di ritrovarlo.

Francesco Piccolo (1964) è scrittore e sceneggiatore. I suoi ultimi libri sono: Il desiderio di essere come tutti (Premio Strega 2014), L’animale che mi porto dentro, la trilogia dei Momenti trascurabili, La bella confusione. Ha firmato, tra le altre, sceneggiature per Nanni Moretti, Silvio Soldini, Paolo Virzì, Francesca Archibugi, Daniele Luchetti, Marco Bellocchio. Ha sceneggiato le serie tv L’amica geniale e La vita bugiarda degli adulti. Collabora con Repubblica.

Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, è regista, sceneggiatore, attore, scrittore, autore e conduttore televisivo e radiofonico. Per il cinema inizia lavorando come assistente alla regia di Franco Zeffirelli in Un tè con Mussolini (1999) e di Marco Tullio Giordana ne I cento passi (2000).

Debutta alla regia nel 2013 con il film La mafia uccide solo d’estate, di cui è autore del soggetto, sceneggiatore e interprete e con il quale vince il David di Donatello come miglior regista esordiente e il David Giovani, il Nastro d’Argento come miglior regista esordiente e miglior soggetto e l’European Film Awards per il Miglior film commedia. Nel 2016 presenta In guerra per amore, di cui firma il soggetto, la sceneggiatura ed è anche attore protagonista, e ottiene il David Giovani.

E’ interprete principale, nel 2019, di Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti. Nel 2021 esce il suo terzo film, E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Il pubblico televisivo lo conosce per programmi di successo come “Le Iene”, “Il Testimone”, “Caro Marziano”.

Nel febbraio 2014 prende parte al Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, curando l’anteprima di ogni serata della kermesse. Nel 2016 annuncia il suo ritorno a “Le Iene” come conduttore al fianco di Nadia Toffa. A gennaio 2022 va in onda su Rai Tre il documentario ideato e realizzato da Pif “Caro Battiato”, dedicato al cantautore catanese. A gennaio 2024 va in onda su Rai Tre la terza stagione del programma tv “Caro Marziano”.

Nel 2018 pubblica il suo primo romanzo …che Dio perdona a tutti (Feltrinelli Editore). A maggio 2021 Io posso. Due donne sole contro la mafia, scritto insieme al giornalista Marco Lillo (Feltrinelli Editore). A novembre 2022 torna in libreria con il suo secondo romanzo La disperata ricerca d’amore di un povero idiota (Feltrinelli Editore).

Nel 2022 vince il Premio Hemingway nella sezione Testimone del nostro tempo. Dal 2014 al 2019 conduce su Radio 2 il programma “I Provinciali” con Michele Astori. Fino a giugno 2024 ha condotto su Radio Capital il programma “I Sopravvissuti” insieme a Michele Astori.

