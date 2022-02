FIRENZE – Illuminato con i colori della bandiera Ucraina il Palazzo del Pegaso a Firenze, sede del Consiglio regionale della Toscana.

Intanto il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli, si è recato ieri a Roma per depositare un omaggio floreale davanti al portone dell’ambasciata ucraina come gesto per sottolineare l’assurdità della guerra in corso che sta provocando troppe vittime innocenti e per invocare una soluzione diplomatica che riporti la pace in quella regione dell’Europa.