FIRENZE – Il pesce è servito, in monoporzione. Ultima frontiera dell’eccellenza alimentare della Toscana, rappresentata dal tonno pinne gialle, spigola di Orbetello e pesce spada.

Il Gruppo Manno, che ha lanciato il progetto, ha chiamato questa linea di prodotti, Ohissa. “C’è una filiera di qualità in Toscana che riguarda il pesce – ha affermato la vicepresidente Stefania Saccardi presentando la novità – Siamo abituati a pensare sempre ad altre filiere quando pensiamo ai prodotti toscani, quella dell’olio o del vino. Invece c’è anche la filiera che riguarda il pesce e la possibilità di presentarlo in confezioni di piccola dimensione, come le monoporzioni, consente di portare il nostro pesce di qualità sui banchi della Grande Distribuzione, accessibile anche per chi vuole una quantità ridotta”.

La materia prima viene tagliata al coltello direttamente dalle mani degli esperti e per garantire le massime qualità, genuinità e naturalezza del prodotto non vengono usati additivi o conservanti, esaltando i tre punti di forza del prodotto: pesce fresco tagliato al coltello, confezionato in Toscana e premium quality. In un mondo che si evolve – ha detto Maurizio Manno – si cerca per i più di andare a intercettare le esigenze del cliente e queste monoporzioni vanno in questa direzione: facilità d’uso, prodotto sano, senza conservanti e prodotto in Toscana.