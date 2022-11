SANSEPOLCRO – Un sogno che si è trasformato in realtà. Anche prima del previsto, perché Vittoria Maria Bianchi, ad appena 14 anni, è diventata l’arbitro più giovane d’Italia.

L’esordio nella partita Arna – Oratorio Don Bosco, valevole per il torneo regionale under 14 del campionato umbro. La ragazza, originaria di Sansepolcro (Arezzo), appartiene alla sezione di Città di Castello (Perugia), dove recentemente ha conseguito il pass per mettere il fischietto in bocca.