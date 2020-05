Coronavirus. I comuni termali della Toscana alla Regione: «Servono misure urgenti per far ripartire il settore»

«Servono misure urgenti per far ripartire il settore termale». A scriverlo i Comuni Termali della Toscana in una lettera indirizzata al presidente della Regione Enrico Rossi e all’assessore regionale del turismo, Stefano Ciuoffo, all’assessore regionale all’ambiente e difesa del suolo Federica Fratoni.

Minori entrate a causa del Coronavirus L’impatto del coronavirus sta creando gravi difficoltà di bilancio in questi Comuni a causa delle minori entrate su servizi legati al turismo, con riflessi immediati di tipo economico, sociale e occupazionale, per questa ragione i sindaci dei Comuni termali della Toscana debbono assolutamente poter tornare a programmare azioni che permettano da un lato di garantire la salute dei cittadini e dall’altro la ripresa economica, ed è per questo che chiedono alla Regione gli strumenti per poterlo fare. Il turismo è il settore maggiormente colpito dall’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ed è per questo che occorrono misure straordinarie per tutta la filiera. Gli stabilimenti termali, al pari di quelli balneari, hanno bisogno di grande attenzione e pianificazione. In ballo ci sono migliaia di posti di lavoro. Non riaprire un centro termale può generare la non ripartenza di un intero territorio e questo avrebbe delle conseguenze devastanti.

Tavolo ad hoc Per questo nella lettera congiunta chiedono quanto prima l’istituzione di un tavolo ad hoc al quale possano partecipare insieme alle Istituzioni e alle competenti strutture regionali, anche le competenti associazioni di categoria come Federterme.

I firmatari Il sindaco del Comune di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti; il sindaco del Comune di Chianciano Terme, Andrea Marchetti; il sindaco del Comune di Monsummano Terme, Simona De Caro; il sindaco del Comune di San Quirico d’Orcia, Danilo Maramai; il sindaco del Comune di Montepulciano, Michele Angiolini; il sindaco del Comune di Rapolano Terme, Alessandro Starnini; il sindaco del Comune di Sorano, Pierandrea Vanni; il sindaco del Comune di Castiglione d’Orcia, Claudio Galletti; il sindaco del Comune di Manciano, Mirco Morini; il sindaco del Comune di Montecatini Terme, Luca Baroncini; il sindaco del Comune di Bagni di Lucca, Paolo Michelini; il sindaco del Comune di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio.