Non rubare. Borseggia una donna in chiesa, i fedeli lo bloccano e lo fanno arrestare

Ha commesso un borseggio in chiesa durante la messa, ma è stato inseguito e bloccato in strada da alcuni fedeli che stavano assistendo alla funzione. L’autore del furto, un 47enne, è stato poi consegnato dai cittadini alla Polizia, intervenuta sul posto. L’episodio è accaduto ieri mattina intorno alle 10,30 a Firenze, nella chiesa dei Santi Michele e Gaetano in piazza degli Antinori. L’uomo, che per il fatto è stato denunciato per furto aggravato, è stato poi arrestato poiché risultato gravato da una pena definitiva a otto mesi di reclusione.

La dinamica Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il 47enne, di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine per reati dello stesso tipo, è entrato in chiesa durante la messa e ha afferrato la borsa che una donna aveva poggiato su una panca, quindi si è allontanato cercando di nasconderla sotto uno zaino. La vittima lo ha notato e lo ha inseguito fuori dalla chiesa, gridando e chiedendo aiuto. Due fedeli sono riusciti a raggiungere il 47enne e a bloccarlo fino all’arrivo della Polizia.