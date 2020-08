In ricordo di Don Milani. Il coronavirus non ferma la marcia a Barbiana rimandata a causa del lockdown

Il sindaco di Vicchio (Firenze) Filippo Carla’ Campa ha nominato il nuovo Comitato di Gestione dell’Istituzione comunale ‘Don Milani e Scuola di Barbiana’ ed è stato deciso che «seppur con le consuete limitazioni previste a causa della pandemia, il 5 settembre è stato deciso di organizzare la marcia a Barbiana, che era stata rimandata a causa del lockdown».

L’itinerario «Riproporre la marcia alla fine dell’estate – si legge in una nota del Comune che annuncia l’iniziativa – è sembrato a tutti un bel segno di speranza e di ritorno alla normalità, in linea con lo spirito indomito di Don Milani». Il programma prevede il ritrovo alle ore 9.30 presso il parcheggio del Lago Viola, loc. Boccagnello di Vicchio. La marcia si svolgerà lungo il ‘Sentiero della Costituzione’, che dal luogo del raduno conduce a Barbiana. Dopo le presentazioni e gli interventi previsti, per chi volesse intrattenersi, è previsto pranzo a sacco.