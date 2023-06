FIRENZE – I professionisti della sanità sono scesi in piazza in difesa del sistema pubblico. Centinaia di persone guidate dalle sigle sindacali, che sono state affiancate dai comitati civici.

Tra slogan e l’accompagnamento musicale della Bandao, è stato ribadito quanto oggi fare il medico del servizio pubblico non è più appetibile. Con i giovani che fuggono verso il privato. La conseguenza è una carenza dei medici che sul piano regionale si aggira sulle 500 persone. La manifestazione è andata in scena in quasi 40 piazza su tutto il territorio nazionale. Le sigle sindacali lamentano un taglio alla spesa sanitaria di circa il 6%.