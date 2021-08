di Marco Buselli

VOLTERRA – Dal palco del Teatro Persio Flacco di Volterra alla Camera dei Deputati. La proposta di legge, i cui contenuti erano stati anticipati dal Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci durante l’incontro pubblico al Persio Flacco, promosso da SOS Volterra e Volterra Infanzia, è stata depositata presso la Camera dei Deputati, dove è stata anche presentata ufficialmente.

«Volterra, San Marcello, San Miniato, Pontedera, Terricciola (casa della salute), Castel del Piano, Barga, Castelnuovo Garfagnana, Cecina, Piombino – dichiara il consigliere Petrucci – sono alcuni dei presidi ospedalieri che ho visitato in questi mesi, oltre a decine di atti di intervento ed atti ispettivi su sollecitazione di tante altre strutture e oltre ad avere incontrato comitati e associazioni di volontariato da Massa Marittima a Marina di Pisa. “Sulla base di queste esperienze – prosegue Petrucci – abbiamo pensato una serie di interventi che possano garantire a tutti il diritto alla salute e abbiamo presentato queste proposte alla Camera dei Deputati». Per i medici disposti ad operare in contesti disagiati e di aree interne, le proposte riguardano una maggiorazione del 10% dello stipendio, dodici mesi di lavoro che varranno diciotto mesi ai fini dell’avanzamento di carriera e ai fini previdenziali, nonché la disponibilità dell’alloggio gratuito, anche a seguito di convenzioni coi Comuni.