FIRENZE – Il Partito Democratico presenta emendamenti strutturali alla legge di Bilancio per affrontare le emergenze infrastrutturali della Toscana.

Oltre al pacchetto già depositato relativo alla Tirrenica, i parlamentari dem toscani hanno proposto una serie di interventi fondamentali, attesi da anni, per migliorare la sicurezza e la competitività della regione. Tra le priorità ci sono la messa in sicurezza della Fi-Pi-Li e del raccordo Siena-Firenze, la costruzione del nuovo ponte sul fiume Cecina e il potenziamento di grandi arterie strategiche come la Due Mari, la Tosco-Romagnola, l’Abetone-Brennero, oltre al raddoppio della ferrovia Pontremolese e della linea Siena-Firenze e al completamento del Lotto Zero di Livorno.

Gli emendamenti, spiegano i deputati Emiliano Fossi, Marco Simiani, Simona Bonafè, Federico Gianassi, Laura Boldrini, Marco Furfaro, Arturo Scotto, Christian Di Sanzo, Dario Parrini, Ylenia Zambito e Silvio Franceschelli, sono concreti e dettagliati, indispensabili per garantire la sicurezza dei cittadini e sostenere lo sviluppo economico dei territori.

“La copertura finanziaria è assicurata grazie a risorse disponibili in un fondo consistente presso il Ministero delle Infrastrutture, che va semplicemente attivato con la volontà politica necessaria”, sottolineano i parlamentari.

