Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Pubblicata la classifica delle migliori province per qualità di vita del 2025. Firenze ha guadagnato la quarta posizione, classificandosi come migliore provincia del centro Italia e della Toscana, Siena risale 11 posizioni (seconda in Toscana) mentre Lucca, rispetto al 2024, scala 27 posizioni in classifica.

La classifica restituisce un’Italia peggiorata di poco rispetto allo scorso anno, ma meno polarizzata, con un centro-nord sempre in testa e un sud che ha ridotto il divario e le cadute più profonde.

Mentre le grandi città hanno rallentato il ritmo di crescita, le medie realtà sono quelle che muovono la classifica: tra le città “sorpresa” anche Lucca, che si è attestata come la provincia italiana che ha guadagnato più posizioni rispetto al 2024. Siena si attesta al 18° posto, guadagnando 11 posizioni rispetto allo scorso anno e attestandosi come seconda migliore provincia in Toscana. Seguono Prato, al 21° posto, Pisa al 24°, Lucca al 31°, Livorno al 38°, Arezzo al 47° e Grosseto al 49°. Pistoia è l’unica provincia toscana a perdere posizioni rispetto allo scorso anno, rimanendo comunque al 57° posto rispetto al 55° del 2024. Chiude la classifica toscana Massa-Carrara, che si attesta al 59° posto.

La classifica di ItaliaOggi – Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, è stilata sulla base di 92 indicatori, suddivisi in nove macro-categorie: “Affari e Lavoro”, “Ambiente”, “Istruzione”, “Popolazione”, “Reati e Sicurezza”, “Reddito e Ricchezza”, “Salute”, “Sicurezza Sociale” e “Turismo e Cultura”.

Tra le nove categorie analizzate, la Sanità è quella che ha inciso di più sul risultato finale. Nel 2025 quasi tutte le province italiane registrano un incremento di punteggio: un miglioramento medio superiore ai 150 punti rispetto all’anno precedente. È un dato trasversale, che non riguarda solo il Nord: un miglioramento che ha interessato anche le province toscane di Firenze, Siena, Prato, Pisa, Livorno, Grosseto e Massa-Carrara.

Il report completo e la classifica sono disponibili al seguente link.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!