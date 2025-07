Tempo lettura: < 1 minuto

BAGNO VIGNONI Isabella Ferrari stregata dalla magia unica di Bagno Vignoni. Lo avevamo già scritto qualche settimana fa [LEGGI] e ieri un nuovo post della celebre attrice, fotografata con un calice di vino e con sullo sfondo la rocca di Tentennano, ha confermato la sua presenza in zona per girare un film.

“Un film, una valle incantata… nuovi incontri, emozioni.Today is the last day and I already miss everything” ha scritto sul suo Instagram, ottendendo centinaia di commenti e migliaia di Mi Piace. Non ci resta che attendere maggiori informazioni sull film che trasmetterà nelle sale le immagini della Valdorcia.

