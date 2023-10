SIENA – Il Santa Maria della Scala è pronto a dar vita a un omaggio al grande poeta e scrittore Italo Calvino nel giorno del centenario della sua nascita.

Domenica 15 ottobre si terrà una visita guidata teatralizzata all’interno delle sale del museo: ‘Italo Calvino nella città invisibile’ a cura di Centro Guide Siena e Toscana.

La visita itinerante, fissata per le ore 11.15 del 15 ottobre, si svolgerà attraverso gli spazi museali dell’antico ospedale, luogo in grado di raccogliere e rievocare “un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni”, esattamente come ne Le città invisibili di Calvino riprese dal titolo della visita.

Calvino è nato il 15 ottobre del 1923 a Cuba, dall’altra parte dell’oceano Atlantico, ma a Siena e al Santa Maria della Scala lo legano molte suggestioni. Non ultimo, il momento della morte, avvenuta la notte tra il 18 e 19 settembre 1985 all’interno dell’antico ospedale: le esequie dello scrittore si svolsero nella sala del Pellegrinaio.

Guidati in un percorso teatralizzato, i visitatori avranno modo di ricordare vita e idee di Calvino, evocate tramite oggetti dal valore simbolico e il racconto delle esequie nella città, che “non dice il suo passato, lo contiene come le linee d’una mano, scritto negli spigoli delle vie”. La visita terminerà alla Biblioteca Briganti, dove dalla primavera scorsa sono esposti i libri-opera de Le città invisibili realizzati dagli studenti del liceo artistico Duccio di Buoninsegna.

La visita guidata è gratuita, non è incluso il biglietto di ingresso al museo (gratuito per i residenti nel Comune di Siena). La visita, condotta da Rita Ceccarelli e Silvia Priscilla Bruni, è realizzata grazie alla collaborazione tra la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala e l’Associazione Centro Guide Siena e Toscana.

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti scrivendo una mail a info@guidesiena.it o telefonando al 0577.43273.