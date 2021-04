GROSSETO – È Katiuscia Biolitti la nuova segretaria generale della Cisl di Grosseto. Il consiglio dell’unione territoriale, infatti, ha eletto oggi, alla presenza del segretario generale nazionale Luigi Sbarra e del segretario regionale Riccardo Cerza, la nuova segretaria che va a sostituire, dopo 16 anni di mandato, Fabrizio Milani.

“Ricoprire questo ruolo mi riempie di onore e di preoccupazione, perché spero di essere all’altezza del compito che mi è stato attribuito e per il quale ringrazio tutti coloro che mi hanno espresso la proprio fiducia – commenta le neoeletta Biliotti -. I mesi che ci aspettano saranno di intenso lavoro e per uscire dalla crisi determinata dalla pandemia i sindacati dovranno essere protagonisti del cambiamento. Gli ultimi dati Istat sull’occupazione ci parlano di un Paese con 945mila occupati in meno, di cui il 70% donne, con 10 milioni di persone in cassa integrazione. Ecco, il nostro compito sarà quello di difendere i diritti di queste persone, di creare nuove opportunità di lavoro, di vigilare sulla sicurezza dei lavoratori.

Per farlo dobbiamo incentivare la formazione e le conoscenza, puntare sulle infrastrutture, specialmente in un territorio come il nostro, da anni fortemente penalizzato. Ci aspetta un impegno importante, ma sono pronta a cogliere la sfida con coraggio e determinazione”.

Katiuscia Biliotti è la prima segretaria generale donna nel panorama sindacale grossetano. Attiva all’interno della Cisl dal 2005 è stata operatrice sindacale di Fisascat, ha ricoperto il ruolo di responsabile salute e sicurezza, è stata membro della segreteria generale di Fiscascat e in seguito della segreteria generale dell’Unione e, negli ultimi mesi, ha guidato proprio la Fisascat, la federazione degli addetti ai servizi commerciali e al turismo.