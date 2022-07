Una coppetta di gelato svuotata e riempita d’acqua per dissetare un cane chiuso in un auto, con il finestrino semi aperto ma parcheggiata al sole.

Non è passato inosservato il gesto del campione di Formula Uno Kimi Raikkonen in vacanza in Toscana. A spasso con la figlia, l’ex pilota, dopo aver notato l’animale, si è fermato a dissetarlo. Il gesto è stato filmato e condiviso su Instagram da Gino Rosato, suo grande amico e dirigente della Ferrari.

Insieme con le famiglie avevano trascorso dei giorni di vacanza in Toscana. Una terra molto amata dal finlandese. È stato nell’abbazia di San Galgano, a una trentina di chilometri da Siena nel Comune di Chiusdino, che sei anni fa ha sposato Minttu Virtanen.