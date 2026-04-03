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A partire da aprile e per tutto il corso dell’anno, debutta l’iniziativa “Liste di nozze in libreria”. L’iniziativa è inserita all’interno del dossier di candidatura di Pistoia Capitale italiana del libro 2026.

Si tratta di un progetto che invita i futuri sposi a sostituire i tradizionali regali con il patrimonio intramontabile della letteratura.  L’iniziativa coinvolge capillarmente il tessuto delle librerie cittadine. Ha un duplice obiettivo: arricchire la nascente biblioteca domestica della coppia e sostenere il sistema bibliotecario locale. 

L’adesione al progetto è semplice: i promessi sposi possono recarsi in una delle librerie aderenti per comporre la propria lista dei desideri. Accanto ai volumi scelti per la propria abitazione, la coppia è invitata a inserire in lista alcuni titoli da destinare alla Biblioteca San Giorgio. In questo modo, il giorno del matrimonio diventa un’occasione di crescita culturale non solo per i privati, ma per l’intera comunità pistoiese. I librai e le libraie di Pistoia sono pronti a offrire consulenza personalizzata per orientare le scelte, suggerendo grandi classici, novità editoriali o volumi di pregio che possano costituire le fondamenta di una nuova “casa dei libri”.

 Le librerie aderenti
Sono nove i punti vendita che hanno scelto di supportare questa iniziativa, rappresentando l’intera offerta editoriale del territorio: Feltrinelli (via degli Orafi, 31-33); Giunti al Punto (via Bruno Buozzi, 22); Il giardino delle parole (via Pagliucola, 115); Libreria Cino – Ubik (via Cino da Pistoia, 14); Libreria Fahrenheit Pistoia (via Antonelli, 35); Libreria Lo Spazio (via Curtatone e Montanara, 20-22); Libreria Orsini (via Fiorentina, 69); Libreria Via Laura – Cartolibri srl (Corso Gramsci, 93); Pistoia Libri (via Ferraris, 9).

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