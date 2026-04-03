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A partire da aprile e per tutto il corso dell’anno, debutta l’iniziativa “Liste di nozze in libreria”. L’iniziativa è i nserita all’interno del dossier di candidatura di Pistoia Capitale italiana del libro 2026.

Si tratta di un progetto che invita i futuri sposi a sostituire i tradizionali regali con il patrimonio intramontabile della letteratura. L’iniziativa coinvolge capillarmente il tessuto delle librerie cittadine. Ha un duplice obiettivo: arricchire la nascente biblioteca domestica della coppia e sostenere il sistema bibliotecario locale.

L’adesione al progetto è semplice: i promessi sposi possono recarsi in una delle librerie aderenti per comporre la propria lista dei desideri. Accanto ai volumi scelti per la propria abitazione, la coppia è invitata a inserire in lista alcuni titoli da destinare alla Biblioteca San Giorgio. In questo modo, il giorno del matrimonio diventa un’occasione di crescita culturale non solo per i privati, ma per l’intera comunità pistoiese. I librai e le libraie di Pistoia sono pronti a offrire consulenza personalizzata per orientare le scelte, suggerendo grandi classici, novità editoriali o volumi di pregio che possano costituire le fondamenta di una nuova “casa dei libri”.