FIRENZE – Una “rimonta pasquale” salva le festività. Dopo i giorni di maltempo, la Toscana si prepara a una Pasqua e Pasquetta all’insegna del sole, con un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da sabato 4 aprile.
Lo confermano le previsioni del Centro Meteo Toscana (Cmt) e del Consorzio Lamma, che escludono ondate di caldo anomale ma promettono stabilità e temperature primaverili.
Il cambiamento inizia già sabato 4 aprile. Il vento di grecale si limiterà alle zone montane, mentre su pianure e costa prevarrà un cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in graduale aumento. L’alta pressione, posizionata tra Spagna e Francia, garantirà tempo stabile fino a metà mese, anche se con venti persistenti: correnti nord-orientali nelle aree interne al pomeriggio e maestrale fresco lungo la costa.
La differenza termica sarà netta. Nelle pianure interne, come Firenze, le massime toccheranno i 23-24°C – valori da tarda primavera – grazie all’assenza di brezze marine. Sulle coste, invece, il maestrale limiterà l’ascesa a 19-20°C. Le minime resteranno nella norma, tra 5 e 7°C in pianura, confermando la variabilità tipica della stagione di transizione.
Le previsioni giorno per giorno del Lamma
Venerdì 3 aprile: Nuvoloso al mattino con isolate piogge al sud, schiarite dalla tarda mattinata. Venti deboli-moderati da nord-est; mari poco mossi. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.
Sabato 4 aprile: Sereno o poco nuvoloso. Venti deboli da nord-est, moderati di maestrale sulla costa al pomeriggio; mari poco mossi. Temperature: minime in lieve calo, massime in ulteriore aumento nelle zone interne (lieve calo in costa).
Domenica 5 aprile (Pasqua): Sereno o poco nuvoloso. Venti deboli variabili; mari poco mossi. Temperature in aumento, con punte di 24-26°C.
Lunedì 6 aprile (Pasquetta): Sereno o poco nuvoloso. Venti deboli occidentali; mari poco mossi. Temperature quasi stazionarie o in lieve calo.
Martedì 7 aprile: Sereno o poco nuvoloso. Venti deboli; mari poco mossi. Temperature stazionarie.
La stabilità dovrebbe durare almeno fino al 9-10 aprile, quando potrebbe arrivare un impulso di aria fresca con possibili piogge, da confermare nei prossimi bollettini. “Niente caldo anomalo – precisano dal Cmt – solo la normale dinamica primaverile dopo la fase fredda”.
Si esaurisce così il vortice perturbato che ha colpito l’Italia, lasciando spazio all’anticiclone subtropicale con sole su gran parte della Penisola.