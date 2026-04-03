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“Il Sindaco Riccardo Lazzerini annuncia questa mattina l’ingresso in Giunta del nuovo assessore Gaetano Gennai, che subentra a Irene Marchetti”.

Inizia così la nota ufficiale del Comune di Impruneta (FI) che annuncia quello che in gergo è chiamato un “rimpasto”, un cambio di assessori con qualcuno/a che esce e qualcuno che subentra.

In questo caso, la curiosità della notizia sta nel fatto che ad entrare in Giunta non è un politico qualsiasi, ma un comico, molto conosciuto in Toscana, Gaetano Gennai.

Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, Gennai faceva parte della covata di giovani comici toscani portati alla ribalta prima regionale e poi nazionale da Carlo Conti, con trasmissioni di successo come “Vernice Fresca” e spettacoli in tutte le piazze toscane.

Gennai ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, con ruoli anche in pellicole come Fuochi d’artificio (1997), Il pesce innamorato (1999), Il paradiso all’improvviso (2003) di Leonardo Pieraccioni, e in altre.

Parallelamente ha avuto esperienze nel settore della comunicazione presso l’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze e, dal 2021, nel Gabinetto della Presidenza della Regione Toscana di Eugenio Giani. Ora il salto nella politica locale.

Al nuovo assessore sono state attribuite le deleghe a trasporti, grandi opere, rapporti con gli enti sovraordinati, supporto ai grandi eventi del Comune di Impruneta.

“Ringrazio il Sindaco per la fiducia accordata e per le deleghe di grande importanza, con l’impegno di tenere fede alle sue aspettative”, ha dichiarato Gennai.

“A Impruneta la maggioranza rappresenta una delle composizioni politiche più ampie della nostra regione, segno di un dialogo costante tra le forze politiche progressiste e riformiste”, ha dichiarato il sindaco Riccardo Lazzerini.

dalla redazione di agenziaimpress.it gli auguri di buon lavoro al neo assessore.

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