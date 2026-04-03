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FIRENZE – La Fondazione Architetti Firenze annuncia la nomina dell’architetto Egidio Raimondi alla presidenza dell’ente.

Raimondi succede nel ruolo con l’obiettivo di consolidare il percorso di apertura verso la cittadinanza e promuovere la cultura del progetto come motore di innovazione sociale e sostenibilità ambientale.

A comporre il nuovo Consiglio della Fondazione gli architetti Carla Citernesi (tesoriera), Ludovica Gregori (segretaria), Gianluca Mengozzi (consigliere), Marco Pisati (consigliere), Alessandro Nocentini (consigliere ponte), Silvia Ricceri (consigliere ponte, presidente dell’Ordine degli Architetti di Firenze).

Dichiara Egidio Raimondi: “La Fondazione Architetti Firenze deve essere un punto di riferimento culturale e formativo per gli iscritti non solo all’Ordine degli Architetti PPC di Firenze e provincia ma per gli architetti della Toscana, estendendo la possibilità di partecipare agli eventi a tutta la regione. Inoltre intendo instaurare una proficua rete di rapporti con le altre Fondazioni degli Architetti italiane e con istituzioni culturali affini nel campo dell’arte, della moda, del design e dell’architettura in maniera da sviluppare proficue interconnessioni tra diversi ambiti dell’estetica contemporanea. Vorrei infine consolidare la missione della Fondazione nel senso di favorire una sensibilizzazione sulla qualità del costruire, sulla cultura del progetto e sui temi della rigenerazione urbana e della transizione ecologica che oggi sono di fondamentale importanza nel Paese”.

Il nuovo Presidente guiderà dunque la Fondazione nelle sfide legate alla trasformazione urbana e alla formazione continua, ponendo l’accento sul ruolo etico e civile dell’architetto nella società contemporanea.

Con questa nomina, la Fondazione ribadisce il proprio impegno nel supportare la qualità dell’architettura, nel favorire il dialogo tra professionisti, istituzioni e territorio, e nel dare rilevanza a temi come transizione ecologica, rigenerazione urbana, recupero architettonico e accessibilità.

Il presidente

Egidio Raimondi (Milano, 1966) è un architetto, docente e divulgatore con base a Firenze, dove si è laureato con lode nel 1992. Specializzato in bioarchitettura e sostenibilità, è noto per il suo approccio come “Green Optimizer”, orientato a integrare azioni concrete e abitudini ecologiche nella progettazione e nella vita quotidiana.

Nel corso della sua carriera ha fondato lo studio Projekto e ha ricoperto ruoli istituzionali di rilievo, tra cui la Presidenza dell’Ordine degli Architetti di Firenze (già nel 2015). Accanto alla libera professione, svolge un’intensa attività di formazione e consulenza, promuovendo una visione dell’architettura capace di generare emozioni positive e di rispondere in modo efficace alle sfide climatiche attuali.