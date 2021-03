La musica non si ferma, Jazz4spring online fa sognare la Toscana

Si chiama Jazz4Spring ed è la rassegna primaverile promossa da Network Sonoro (Music Pool e Musicus Concentus) che, con 14 eventi in tante diverse città toscane, animerà il mese di marzo ancora penalizzato dall’emergenza coronavirus che costringe gli spazi per la musica al silenzio.

È fissato per venerdì 12 marzo il primo appuntamento che coinvolgerà Follonica (Grosseto) e Pisa. Jazz4Spring unisce la musica dal vivo a interviste e curiosità raccontate dagli artisti e dai protagonisti e andrà online in due fasce orarie, alle 19 e alle 21 sulle pagine Facebook e Youtube di Music Pool, Musicus Concentus e dei parteners di Jazz4Spring. Il concerto integrale sarà disponibile su Jazzintoscana.it, accessibile gratuitamente per il primo mese (poi con un abbonamento annuale di 11,99 euro).

Il programma

Per il 12 marzo in programma alle 19 ‘Basquiat e King Zulu’, una lezione di storia del jazz curata da Francesco Martinelli che parte da King Zulu (1986) il capolavoro di Basquiat, per accompagnare il pubblico, attraverso immagini, video e ascolti alla scoperta del grande artista americano e del suo dipinto, ricco di indizi nascosti legati alle radici del jazz e della cultura africano-americana. Nel programma un set musicale con Pee Wee Durante, Dj Fonx e Mauro La Mancusa: un omaggio alle sonorità della New York degli anni di Basquiat e ai suoi miti del jazz Dizzie Gillespie e Charlie Parker. Conduce l’incontro Alessandra Cafiero. Il programma è prodotto in collaborazione con il Comune di Follonica al Teatro Fonderia, e con Grey Cat Festival. Alle 21 poi il concerto di Musica nuda, con il duo Petra Magoni e Ferruccio Spinetti protagonisti nello speciale ‘format’ online di Jazz4spring. Le interviste sono realizzate da Cafiero ed il programma è prodotto a Pisa, a cura di Ex Wide e Pisa Jazz.