PISA – L’assessorato alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, in collaborazione con l’associazione culturale Vox Humana, presenta “La sconfitta di Borea – cantata per soli, coro e orchestra di Antonio Salieri”.

L’iniziativa si svolgerà mercoledì 22 marzo alle 21.15 al Teatro Verdi di Pisa.

“Siamo lieti che venga riproposta anche in teatro la cantata “La sconfitta di Borea” di Antonio Salieri – dichiara l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini – che nel giugno scorso ha visto la sua prima esecuzione in tempi moderni, in una serata con più di 600 persone nella bellissima cornice del Giardino Scotto. Il concerto, che viene riproposto al Teatro Verdi, rappresenta il compimento di un percorso iniziato con un interessantissimo capitolo del libro Pisa, identità e Tradizioni dedicato al manoscritto di Salieri, a firma del dottor Manuel Rossi.

Il contributo di Rossi, intitolato “Tra Pisa e Vienna. Note per una cantata di Antonio Salieri sul Gioco del Ponte”, è una testimonianza di come, nella seconda metà del Settecento, il Gioco non solo fosse partecipato a Pisa, ma fosse anche molto conosciuto ed evidentemente apprezzatissimo in una delle principali città culla della cultura europea quale all’epoca era Vienna. Il concerto nasce da questa scoperta, che ha poi visto nascere il progetto propriamente musicale, proposto dalla dottoressa Biancamaria Bigongiali, musicologa e presidente dell’associazione culturale Vox Humana. Bigongiali ha curato la trascrizione in notazione moderna del manoscritto autografo della partitura di Salieri, conservato nella Biblioteca Nazionale di Vienna. L’esecuzione della cantata al Verdi costituisce la naturale conclusione del ciclo di studi in materia nato, all’inizio del mio mandato come assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa”.

L’appuntamento è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria dal sito https://www.eventbrite.it

Questo il cast dello spettacolo: Rachael Jane Stellacci, soprano; Claudio Mugnaini, basso; coro Città di Pisa; Orchestra dell’Università di Pisa; Manfred Giampietro, direttore.