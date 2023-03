FIRENZE – “Voglio essere lì per rendermi conto come si cala all’interno di quella struttura del porto dove sono stati fatti i lavori ed è tutto pronto”.

Eugenio Giani è pronto a ricevere la Golar Tundra, che dovrebbe arrivare domenica nel porto di Piombino (Livorno). Ci dovrebbe essere anche il premier Meloni. In attesa che il rigassificatore prende posto, il presidente regionale ha parlato delle compensazioni per la città: “Le avevo concordate con il governo precedente. Con il nuovo governo ancora non sono stato chiamato a ragionarne. Però penso che, come il nuovo governo è stato in continuità con il precedente nel volere la nave perché è necessario per la nostra autosufficienza energetica, sarà anche coerente con il precedente governo nell’accettare le compensazioni che io ho messo in modo molto chiaro nell’autorizzazione alla nave”.

E ancora: “Non ho motivi di ritenere che dopo che ci sarà la nave, il governo rinunci alle compensazioni, quindi sono ottimista sul fatto che si faranno. Ne ho una dimostrazione: in queste ore è stato presentato dal gruppo Pd un emendamento che porta a aumentare le risorse da 40 milioni a più di 80 milioni sulle bonifiche di Piombino. Il ministro Fitto si è detto disponibile, abbiamo avuto un’interlocuzione positiva con lui”.