PISA – La Torre di Pisa, i monumenti e i musei riapriranno al pubblico sabato 1 maggio.

A comunicarlo in una nota è la Deputazione dell’Opera della Primaziale Pisana. La decisione arriva in seguito al D.L. Covid del 22 aprile. Torre di Pisa e monumenti di Piazza dei Miracoli, inizialmente, dovevano riaprire il 10 aprile, ma il 2 aprile scorso la stessa Opera della Primaziale Pisana aveva comunicato lo slittamento all’1 maggio. «Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso monumentale – si legge nella nota – andranno regolarmente avanti così come tutte le attività di vigilanza del complesso monumentale».