SIENA – La statizzazione dell’Istituto Franci è a un passo. Il ministro Mario Cristina Messa ha firmato il decreto che sancisce il passaggio del Franci a Conservatorio statale.

L’iter prevede adesso altri passaggi formali per poter poi dare vita al nuovo corso dal 1 gennaio 2023. “Questo risultato – hanno dichiarato la presidente Anna Carli e il direttore Matteo Fossi – arriva dopo un lungo e costante impegno, da parte del Conservatorio, sia a livello locale che nazionale. Dovrà continuare il dialogo proficuo con il Comune di Siena per portare a conclusione gli impegni assunti reciprocamente. La statizzazione significa certezza per il futuro di un’istituzione storica cittadina che, dal 1834, offre qualificate opportunità di formazione riconosciute al di là del territorio senese. Allo stesso tempo il processo rafforza l’intero Polo Musicale Senese”.