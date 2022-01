FIRENZE – «Non esiste una scuola migliore delle altre, una scuola perfetta non c’è, c’è solo un percorso che in fondo è perfetto per te».

Così canta Lorenzo Baglioni nel nuovo video, realizzato in occasione dell’avvio delle iscrizioni alle secondarie di secondo grado, della campagna di comunicazione che affianca “Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te”, il progetto della Regione Toscana-Giovanisì sull’orientamento scolastico, le cui attività si articolano anche attraverso il contributo di Fondazione Sistema Toscana, con la partecipazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e il sostegno del Fondo Sociale Europeo (Fse).

Il brano – dal titolo “Il Musical dell’orientamento scolastico“, in uscita oggi – è un vero e proprio medley didattico, che gioca con motivi di canzoni famose per presentare l’offerta delle scuole secondarie di secondo grado e i percorsi di Istruzione e Formazione professionale toscani. Sono circa 35 mila le studentesse e gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado toscane chiamate a scegliere il proprio percorso futuro entro il prossimo 28 gennaio, termine ultimo per presentare domanda on line sul portale del Ministero dell’Istruzione.

A loro ma anche a chi, già iscritto al biennio della scuola secondaria di secondo grado, sente la necessità di ripensare le propria scelta e quindi di ri-orientarsi, è rivolta la campagna di comunicazione, iniziata a maggio con un primo video di Baglioni “Piuttosto che” (record di visualizzazioni), e proseguita con eventi live, iniziative su YouTube e Tik Tok, video. Una campagna appositamente ideata per loro e fondata su mezzi e linguaggi maggiormente utilizzati dai più giovani per comunicare. Nei giorni scorsi è stata avviata la programmazione di spot radiofonici sulle emittenti toscane e di banner pubblicitari sulle principali testate di informazione on line. La prossima settimana, inoltre, partirà la seconda fase della collaborazione con 4 giovani influencer che animeranno l’account TikTok di Giovanisì.

Sul tema dell’orientamento Regione Toscana è impegnata da tempo. È considerato uno strumento fondamentale per il contrasto dell’abbandono scolastico e per questo sono molteplici le iniziative che accompagnano le studentesse e gli studenti in tutto il loro percorso di istruzione. La campagna mira a diffondere i tanti materiali e le iniziative realizzate da Regione Toscana per sostenere il momento della scelta del percorso di studi: strumenti per l’orientamento con laboratori interattivi on line, schede informative e playlist di video di approfondimento on demand finalizzati ad arricchire le competenze orientative – fondamentali per promuovere il successo del percorso scolastico e formativo – e ancora brochure e pagine web illustrative. I materiali sono facilmente raggiungibili all’interno di una vera e propria guida on line della Regione Toscana dedicata all’orientamento scolastico.