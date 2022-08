SIENA – Un contributo da 200 milioni per risarcire i danni da maltempo. Banca Mps ha messo a disposizione un fondo per le persone colpite dagli eventi atmosferici.

“Con questo plafond vogliamo dare un aiuto alle famiglie e alle imprese danneggiate dal maltempo – ha dichiarato Maurizio Bai, chief commercial officer imprese e private banking di Banca Mps -. In queste circostanze è importante dare un segnale concreto e agire tempestivamente in modo che le attività produttive riprendano al più presto. Questo primo intervento di Banca Monte dei Paschi di Siena va in questa direzione e rappresenta un segno tangibile della volontà di essere come sempre vicini al territorio”.

Le misure straordinarie prevedono la concessione di finanziamenti alle imprese, ai commercianti, agli artigiani e agli imprenditori agricoli, per ripristinare nel più breve tempo possibile le attività lavorative, così come alle famiglie le cui abitazioni sono state interessate dalla calamità.