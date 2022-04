SAN CASCIANO VAL DI PESA – Sono 110 i lavoratori con contratto a tempo determinato non confermati da Laika Caravans nello stabilimento di San Casciano in Val di Pesa (Firenze).

E’ stata l’azienda stessa ad annunciarlo, dopo che un mese fa aveva annunciato il non rinnovo di altri 105 contratti a termine. La decisione è stata determinata dalla “impossibilità di ricevere da Fiat, Ford e Citroen gli chassis richiesti per soddisfare il portafoglio ordini” e dalla carenza di materiali in generale.

“La mancanza di fornitura di materiali dovrebbe essere a breve termine, permettendo così al sito produttivo di San Casciano in Val di Pesa di svilupparsi in linea con il proprio piano industriale vista anche la solidità degli ordini”, afferma l’azienda.

“In un periodo durante il quale, a causa della pandemia da Covid, il camper ha conosciuto un autentico boom grazie alla possibilità di viaggiare in totale sicurezza sanitaria garantendo alle famiglie uno spazio privato. Le aziende del settore della camperistica fanno difficoltà a rispettare le scadenze concordate con la rete vendita per la consegna dei veicoli perché mancano i materiali da assemblare” conclude l’azienda.