FIRENZE – Mondo Convenienza si chiama fuori dal tavolo regionale odierno. E così Rl2, l’azienda che ha ricevuto l’appalto per la gestione dei facchini e ha licenziato 25 dipendenti dopo le proteste dei giorni scorsi.

“La società ringrazia la Regione per l’impegno che sta profondendo in queste settimane per la corretta risoluzione della vicenda e conferma, laddove venisse ripristinata pienamente l’agibilità del sito di Campi Bisenzio e venissero riattivati i servizi sospesi, la propria disponibilità a riprendere il percorso proposto – fanno sapere in una nota da Mondo Convenienza. Per questo auspica la riattivazione del tavolo di confronto sull’ordine pubblico con la Prefettura di Firenze”.