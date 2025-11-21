Tempo lettura: 2 minuti

COLLE VAL D’ELSA – Un format che unisce alta cucina e alto artigianato ad intrattenimento, eventi per bambini nella magia del Natale.

Colle di Val d’Elsa apre la stagione natalizia in Toscana con l’evento più atteso: Natale a Colle. Il 22 e 23 novembre, la città accoglie nella splendida Piazza Arnolfo il primo format italiano che unisce l’eccellenza dell’alta ristorazione a quella dell’alto artigianato.

Un appuntamento che è parte integrante del percorso verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, puntando sull’eccellenza come segno distintivo della città. Saranno presenti 40 artigiani selezionati provenienti da tutta Italia e 18 chef tra i migliori della Toscana e d’Italia, con 7 stelle Michelin che proporranno piatti in versione street food d’autore: un’esperienza gastronomica che porta l’alta cucina in piazza, accessibile a tutti ma sempre raffinata.

Un omaggio all’arte culinaria italiana e alle produzioni alimentari di qualità, dove la diventa cultura, creatività e condivisione. Organizzato da APS Equilibrio con il patrocinio del Comune di Colle di Val d’Elsa e la direzione artistica di Cristina Martini e Arianna Paolini, il programma prevede sabato 22 novembre 2025 dalle ore 10 alle ore 20 animazione e intrattenimento per bambini nella casa di Babbo Natale in Piazza Arnolfo.

Alle ore 12 in Piazza Arnolfo cerimonia inaugurale con accensione delle luminarie e apertura ufficiale dell’evento. Dalle ore 12 alle ore 20 creativi e chef presenteranno le loro creazioni e le loro prelibatezze.

Dalle ore 14 una sorpresa artistica, lo spettacolo itinerante creato per Natale a Colle, per fare sognare grandi e piccini a cura della Compagnia di artisti ” I Chicchi d’Uva” mentre alle ore 15.30 il laboratorio di Origami per bambini con prenotazione obbligatoria al 333 9890303.

Dalle ore 16 alle ore 18 Fun & Games by British Institutes Poggibonsi e alle ore 17 “spettacolo teatrale per soli uomini. Bugiardino per maschi inconsapevoli “, compagnia teatrale “Lo stanzone delle apparizioni” Associazione Selena Italy Sala Teatro, Teatro del Popolo.

Gli appuntamenti proseguono domenica 23 novembre 2025 con animazione e intrattenimento per bambini nella casa di Babbo Natale in Piazza Arnolfo dalle ore 10 alle ore 20, l’esposizione dei creativi e gli chef che dalle ore 12 accenderanno i loro fornelli.

Alle ore 14.30 lo spettacolo itinerante a cura della Accademia Creativa con un crescendo di emozioni creando il paese delle meraviglie fino a sera per grandi e bambini: figure che danzano e stupiscono creando per le strade un’atmosfera unica magica e surreale. Dalle ore 16 alle ore 18.00 Fun & Games by British Institutes Poggibonsi.

