La protesta. Ristoratori Toscana in presidio a oltranza a Firenze, «Il governatore Giani ci dia aiuti»

Un presidio a oltranza in piazza Duomo a Firenze, davanti alla sede della Regione Toscana, in attesa di incontrare il governatore Eugenio Giani: è l’iniziativa decisa dal gruppo Ristoratori Toscana, che oggi ha portato in piazza oltre 200 fra ristoratori, ambulanti, e rappresentanti del mondo artistico e delle autorimesse. Una delegazione del gruppo passerà la notte in piazza, in una tenda da campeggio.

«Necessario un fondo perduto per i costi fissi» «Giani dovrebbe mantenere gli accordi che aveva preso prima di essere eletto», afferma Pasquale Naccari, presidente di Ristoratori Toscana, ricordando che «lui ha firmato un documento di sua mano, ha preso l’impegno che avrebbe aiutato le categorie che sono qui oggi. La Regione Toscana è una delle pochissime regioni, si contano sulle dita di una mano, che non ha dato un euro alle attività commerciali». Sarebbe invece necessario da parte della Regione, sostiene Naccari, «un fondo perduto per aiutarci a fronteggiare i costi fissi quali luce, acqua e gas», e la stessa Regione «avrebbe dovuto lottare di più affinché anche la Toscana sbarcasse in zona gialla».