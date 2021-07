FIRENZE – I Coma_Cose arrivano a Firenze venerdì 23 luglio sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale (ore 21), nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze.

Il concerto

Momento magico per il duo nato dall’incontro tra Francesca Mesiano e Fausto Lama. L’album “Nostralgia” pubblicato subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo ha fatto letteralmente decollare il progetto: il brano presentato sul palco dell’Ariston, “Fiamme negli Occchi” è diventato disco di platino in sole tre settimane, il video conta ad oggi 12 milioni di visualizzazioni, i profili social della band sono più che raddoppiati. “Nostralgia” è un libriccino dal linguaggio futuristico che racchiude un mondo di significati che affiorano da un passato che brucia ancora. Ogni nota è una pagina e ogni canzone un capitolo della storia di rivalsa di Francesca e Fausto; una storia che li ha visti passare dalla rassegnazione di dover rinunciare alla musica, al riuscire a renderla il centro della propria vita. La loro è una favola dai protagonisti improbabili che nel momento in cui si ritrovano a lavorare come commessi scelgono di non rinunciare alla propria fiamma, la loro passione per la musica e con un percorso umano ed artistico si sostengono l’un l’altro.Questi sei brani inediti sono l’installazione sonora cresciuta nel corso di un anno anomalo, l’occasione per fermarsi un attimo, scavare a fondo nei ricordi e nelle emozioni del passato per fissarle nel presente: guardarsi indietro e guardarsi dentro con una nuova consapevolezza. Un viaggio alla scoperta di ambientazioni e temi nuovi, tradizionalmente assenti o trascurati dalla musica leggera. Meno spazio alla città, alla vita all’aria aperta, molto invece alla solitudine, alla periferia, all’introspezione e all’autoanalisi.