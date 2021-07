FIRENZE – «Non dimentichiamoci dei 100 lavoratori della Bekaert di Figline Valdarno (Firenze) che sono ancora senza lavoro. Non possiamo abbandonarli in mezzo alla strada, non dobbiamo lasciarli senza speranza. Domani incontreremo l’advisor Sernet per conoscere le novità su questo fronte».

Leggi Bekaert, dalla Regione soldi a chi riassume i 110 licenziati

A dirlo il segretario della Fim-Cisl Toscana, Alessandro Beccastrini che aggiunge: «Con lo sblocco dei licenziamenti c’è il rischio del moltiplicarsi delle vertenze e che ci troviamo davanti a tanti nuovi esuberi, ma non per questo possiamo dimenticarci di chi da tre anni vive nell’incertezza, alternando speranze, finora deluse, e momenti di scoramento». In occasione dell’incontro di domani a Firenze con Alberto Sportoletti di Sernet, l’advisor incaricato di cercare soggetti interessati alla riconversione e reindustrializzazione dello stabilimento ex Pirelli, «vogliamo sapere soprattutto due cose – spiega Beccastrini -: se sono maturate nuove possibilità di ricollocazione per i 100 lavoratori rimasti e se ci sono novità sull’area, con manifestazioni di interesse da parte di soggetti produttivi».