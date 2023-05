SAN QUIRICO D’ORCIA – Da Sabato 27 Maggio, nello storico Palazzo Chigi di San Qurico d’Orcia (Siena), è visitabile la mostra “Paesaggi immaginari e posti dimenticati”, una raccolta di acquerelli di Mauro Andreini, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Quirico d’Orcia. La mostra è suddivisa in sezioni tematiche “Vecchi posti di provincia”, “Dopo la fine del mondo”, “Il Futuro dell’abitare, ai margini”, “Case morte”, “Paesaggi di campagna” e “Architetture immaginarie”,

Mauro Andreini, noto architetto e artista, originario di Montalcino, nonché autore della piazza di Porta Nuova a San Quirico d’Orcia, da sempre unisce all’attività architettonica una intensa produzione disegnativa, entrambe ampiamente documentate in numerose riviste, libri ed in importanti mostre e rassegne, in Italia e all’estero.

L’inaugurazione, aperta al pubblico, avverrà Sabato 27 Maggio alle ore 16.00 alla presenza del Sindaco Danilo Maramai e dell’Assessore alla Cultura Marco Batoli.