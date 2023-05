SIENA – Otto concerti, ventuno nuove composizioni e un evento speciale in collaborazione con il Chigiana Film Scoring Intensive Program: ecco il cartellone di ‘Primavera Chigiana’, il Festival di Musica da Camera dell’Accademia Chigiana, terza edizione, quest’anno dal 23 maggio al 24 giugno.

Alza il sipario con un evento eccezionale: il concerto del pianista Filippo Gorini, vincitore miglior solista dell’anno Premio Abbiati 2022. Ed ancora, una chiusura da grandi eventi con l’Orchestra Senzaspine di Bologna, diretta da Matteo Parmeggiani per il concerto finale del corso di Composizione dei Chigiana Global Academy Programs 2023, tenuto dal compositore vincitore del Grammy Award Richard Danielpour.

La terza edizione della nuova creazione dell’Accademia Chigiana dedicata alle grandi star della musica da camera internazionale e ai giovani interpreti, emergenti aprirà il 23 maggio all’insegna delle migliori aspettative, forte del successo delle prime due edizioni. Un ponte ideale che unisce la stagione di concerti Micat in Vertice al grande Festival estivo internazionale. Tra i protagonisti degli otto concerti, inizio alle ore 19.30 e alle 21, fra il Palazzo Chigi Saracini, la Chiesa di Sant’Agostino e il Cinema Nuovo Pendola, alcuni grandi nomi della musica da camera, come il celebre pianista russo Arcadi Volodos, la vincitrice del Premio Maniezzo Giulia Rimonda; con Filippo Gorini, tra i giovani musicisti emergenti, Luna Vigni dal Concertgebouw di Amsterdam, l’Orchestra Senzaspine di Bologna; fra coloro che animeranno queste imperdibili serate musicali primaverili, gli allievi chigiani da tutto il mondo dei corsi di composizione dei ‘Global Academy Programs C-GAP’ e del Film Scoring Intensive Program, a cura del professor Antonio Artese.

Martedì 23 maggio, alle 19,30, a Palazzo Chigi Saracini, in collaborazione con il Conservatorio ‘R. Franci’ di Siena, il pianista Filippo Gorini inaugurerà il Festival Primavera Chigiana con un appassionante programma incentrato sul romanticismo tedesco. Nel libretto di sala, la Sonata n.30 op.109 di Beethoven; gli Acht Klavierstücke, Otto pezzi per pianoforte, op.76 di Brahms e la Sonata n.20 D.959 di Schubert.

Martedì 30 maggio, alle 19,30, a Palazzo Chigi Saracini, ancora in collaborazione con il Conservatorio ‘R. Franci’, il secondo concerto in cartellone presenta sul palco di Palazzo Chigi Saracini la giovane, ma già internazionalmente affermata flautista Luna Vigni, insieme al chitarrista Francesco Dominici Buraccini e al quartetto d’archi formato da Elia Chiesa violino con i tre ex allievi dei corsi di alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana Cecilia Merli, violino, Alessandro Acqui, viola e il violoncellista Giorgio Lucchini. In programma il movimento per archi Langsamer Satz di Anton Webern, il Quartetto per flauto e archi n.1 K.285 di W. A. Mozart e, di Mario Castelnuovo-Tedesco, la Sonatina op.205 e il Quintetto per chitarra e archi op.143. Questi due concerti del Festival ‘Primavera Chigiana’ arricchiscono la collaborazione tra Accademia Chigiana e Conservatorio ‘R. Franci’ finalizzata a organizzare eventi, concerti e incontri.

Mercoledì 31 maggio, alle ore 21, nella Chiesa di Sant’Agostino, nel programma degli eventi speciali per le celebrazioni del Centenario delle attività concertistiche dell’Accademia Musicale Chigiana a cura del maestro Uto Ughi, in collaborazione con il Comune di Siena, Primavera Chigiana presenta il concerto ‘Omaggio ad Alicia de Larrocha’ del celebre pianista russo Arcadi Volodos, tra i massimi interpreti del nostro tempo. In programma una scelta dai quattro quaderni di Musica callada di Federico Mompou, la Ballata n.2 S.171 di F. Liszt e opere di Aleksandr Skrjabin, tra cui la Sonata n.10 op.70 e Vers la flamme op.72.

Tutto il programma su www.chigiana.org

E’ possibile prenotare telefonando ai numeri 0577.220922 e 333.9385543 negli orari di apertura della biglietteria o inviando una email a biglietteria@chigiana.org. Il prezzo dei biglietti varia da 5€ a 20€.