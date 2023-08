Siena, immersa nei giorni di Palio, vive anche l’invasione turistica. Puntate mordi e fuggi, che non caratterizzano con il tutto esaurito la città. Anche se i numeri, non avendo il quadro degli affitti brevi, potrebbero essere più alti. Poi c’è la questione della civiltà dei visitatori, non sempre presente a sentire le guide.